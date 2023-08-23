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Путин высказался об отношении украинских властей к военным ВСУ

Путин: власти Украины ведут себя так, будто бойцы ВСУ не их люди

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины, посылая военных в наступление в зоне специальной военной операции (СВО), ведут себя так, будто это не их люди. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, — у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля... Ведут себя так, будто это вообще не их граждане. Потрясающе. Но это их дела, их проблемы», — сказал российский лидер.

До этого Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией по безопасности, несмотря на то, что решение проблем в этой сфере возможно только через диалог.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ российский лидер говорил об отсутствии результатов контрнаступления Украины. По его словам, страны Запада, очевидно, разочарованы результатами украинского контрнаступления. Президент констатировал, что Киеву не помогают ни поставки оружия, ни присутствие иностранных наемников и советников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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Контрнаступление Украины
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