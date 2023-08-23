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Балицкий сообщил Путину о готовности к проведению выборов

Врио губернатора Запорожской области Балицкий сообщил о готовности к выборам

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил президенту России Владимиру Путину, что регион полностью готов к проведению выборов в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

Балицкий сообщил российскому лидеру, что власти региона в полном объеме сформировали список кандидатов в депутаты законодательного собрания.

«Весь список, который прилагается, хотел бы вас с ним ознакомить и сказать, что к выборам мы полностью готовы», — сказал врио губернатора Запорожской области.

До этого партия «Единая Россия» провела конференции в новых регионах и выдвинула кандидатов на выборы в заксобрания и органы местного самоуправления. Большинство из них – члены партии, каждый пятый является представителем молодежи, также много предпринимателей, учителей, медиков, общественников и участников СВО.

В Единый день голосования пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов РФ, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске — мэра города.

Ранее «Единая Россия» провела первый обучающий семинар для наблюдателей.

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