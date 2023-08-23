Медведев оценил трофейную западную технику

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в статье для Aif.ru, что в западном оружии нет ничего особенного.

«Разобрали по винтику и трофейное западное оружие с украинскими символами на броне. Ничего в нем особенного нет. Можем так же или лучше», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что военно-промышленный комплекс России имеет большой технологический и производственный потенциал, что подтвердил недавний форум «Армия-2023».

16 августа Медведев во время посещения форума «Армия-2023» обсудил выполнение государственного оборонного заказа, в том числе выпуск эффективных систем снайперского оружия. Он отметил, что оружейники продемонстрировали неплохие возможности и подчеркнул, что эти средства служат для выполнения целей специальной военной операции.

15 августа в парке «Патриот» открылась выставка трофейной западной техники. Зампред Совбеза РФ посетил ее и высказался в пользу такой экспозиции. По его мнению, технику противника не нужно недооценивать. Он подчеркнул, что попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, но проверить это можно только в полевых условиях, во время боевых действий.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.