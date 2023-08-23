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Медведев заявил, что Запад наглотался «липкой лжи»

Зампред СБ РФ Медведев заявил, что западные страны тонут в своем лицемерии

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Западные страны тонут в собственном лицемерии, а их заявления противоречат друг другу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для сайта Aif.ru, посвященной событиям 2008 года.

«Сейчас Запад буквально тонет в своем лицемерии. Мечется и барахтается, наглотавшись своей липкой лжи. Одни заявления противоречат другим», — пишет Медведев.

В настоящее время США «устремились» к выборам президента и уже расколоты по вопросу Украины, а «слабовольные европейские клевреты» запутались в аргументации, «отдав свою экономику на откуп американцам и совершая одну ошибку за другой», говорится в его статье.

По его словам, США и страны Европы уже начинают говорить о том, что Украину могут пригласить в НАТО в обмен на отказ от притязаний на Крым и часть других территорий.

«Как и в случае с Грузией и независимыми республиками Южной Осетией и Абхазией, мы перестали слушать лживые обещания и бессмысленный диалог – свернули. У нас своя правда. И, как доказывает жизнь, она постепенно пробивает себе дорогу», — заключил он.

Ранее Медведев заявил о неизбежности поражения Запада на Украине.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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