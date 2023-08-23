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Медведев заявил, что России пришлось начать СВО, чтобы не допустить агрессии против себя

Медведев заявил, что СВО стала защитой России от агрессии Украины и Запада

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вынуждена была начать специальную военную операцию, так как Запад и полностью подчиненный ему Киев давно готовили масштабную агрессию. Об этом он написал в своей статье, которую опубликовал Aif.ru.

Медведев отметил, что действия Запада и его киевских марионеток в ситуации вокруг Донбасса были хорошо известны: «То же лицемерие, те же уловки, то же двойное дно». Он подчеркнул, что по всем возможным направлениям постепенно осуществлялась подготовка к масштабной агрессии против России. Политик указал, что все развивалось по тому же сценарию, который был осуществлен в августе 2008 года в отношении Южной Осетии.

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что предотвратить фатальную развязку в отношении ситуации с Украиной удалось только силой, так как переговоры окончательно потеряли смысл. Когда Москве не удалось получить гарантий неприсоединения Киева к «без того разбухшему донельзя» НАТО, России пришлось начать СВО.

Медведев отметил, что нельзя путать доверие к партнерам с наивностью. Политик констатировал, что Россию не удалось оставить в дураках, и ложь в очередной раз провалилась.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о скором и бесславном конце фашистского режима на Украине.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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