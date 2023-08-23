Наем сотрудников в правительство поручат искусственному интеллекту

Согласно проекту постановления правительства, опубликованному Минцифры 21 августа на портале нормативных правовых актов, правительство планирует провести эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для отбора сотрудников на государственную службу. Этот эксперимент начнется 1 сентября 2023 года. Для его реализации будет использоваться платформа «Государственные кадры», разработанная на базе «Гостеха». На первом этапе к эксперименту присоединятся Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и их подведомственные организации. Об этом пишет газета «Ведомости».

Использование платформы позволит автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки чиновников, формирования профессиональной культуры и противодействия коррупции, отмечается в документе.

Эксперимент продлится до 1 ноября 2024 года. Целью эксперимента является «апробация методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий», указано в пояснительной записке.

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