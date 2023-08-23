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Медведев назвал основного бенефициара конфликтов в Южной Осетии и на Украине

Медведев заявил, что конфликты в Южной Осетии и Украине начались из-за ВПК США

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Алексей Майшев/РИА Новости

В своей статье, опубликованной на сайте aif.ru, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что США является главным выгодоприобретателем как в грузино-южноосетинском, так и в украинском конфликтах.

Политик отметил, что грузино-южноосетинский конфликт стал для США и их союзников важным опытом гибридной войны на постсоветском пространстве. Он также указал на то, что «перевооружение» грузинских вооруженных сил значительно увеличило прибыль американских производителей военной техники, называя это «обычной схемой, неоднократно проверенной на разных континентах».

Медведев также отметил, что в настоящее время на Украину поставляется массовое количество вооружений, танков, беспилотников и взрывчатых веществ, включая запрещенные боеприпасы, которые прежде всего наносят ущерб мирному населению. При этом объем финансирования таких поставок оценивается уже в сотни миллиардов долларов. Он подчеркнул, что главными получателями выгоды являются предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) США, которым в интересах продлить конфликт как можно дольше.

Медведев считает, что это не связано с личными мотивами, а является лишь деловой выгодой.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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