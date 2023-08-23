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Медведев заявил о скором и бесславном конце фашистского режима в Киеве

Медведев: фашистский режим на Украине ждет скорый и бесславный конец

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о скором и бесславном конце фашистского режима на Украине. Об этом он написал в своей статье, которую опубликовали «Аргументы и факты».

Медведев подчеркнул, что сила России заключается не только в оружии и боеприпасах. «Мы защищаем справедливость и правду, свою землю, своих граждан, тех, кто верит в нас», — отметил политик.

Он заявил, что «Россия считает своей исторической миссией, как и 15, и 80 лет назад, разгром и отправление в небытие фашистского режима, который враги сейчас усиленно кормят и провоцируют на все большие зверства». Несмотря на это, подчеркнул Медведев, его ждет «скорый и бесславный конец, который всегда происходит с подобными режимами в искусственных, марионеточных квазигосударствах».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО ведет на Украине «гибридную, но абсолютно полноценную и кровавую войну» с Россией руками киевских властей.

15 августа Медведев заявил в своем Telegram-канале, что для вступления в НАТО Украине нужно отказаться даже от самого Киева.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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