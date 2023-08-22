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Россия призвала ООН осудить репрессии Украины против церкви

Россия призвала верховного комиссара ООН осудить репрессии Киева против УПЦ

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metropolitanfilaret/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Постоянное представительство РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве сообщило в Telegram-канале, что призвало верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка осудить репрессии Киева против священнослужителей и паствы Украинской православной церкви (УПЦ).

В публикации напоминается, что 28 мая 2019 года резолюцией Генассамблеи ООН 22 августа было провозглашено Международным днем памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

«Призываем верховного комиссара ООН по правам человека и его управление, профильные спецпроцедуры Совета ООН по правам человека, а также договорные органы в рамках вверенных им мандатов и в соответствии с принципами универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности дать адекватную публичную оценку происходящему на Украине целенаправленному нарушению прав верующих», — говорится в комментарии.

Также в постпредстве призвали осудить действия властей Киева, которые направлены против священнослужителей и паствы УПЦ.

22 августа Хмельницкая епархия обвинила сторонников «Православной церкви Украины» в захвате двух храмов УПЦ.

12 августа УПЦ сообщала, что полиция Украины не разрешает передать хлеб паломникам, заблокированным в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. До этого МИД РФ раскритиковал решение украинских властей выселить монахов из Киево-Печерской лавры.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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