Дочь президента Нигера обратилась к мятежникам

Дочь отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума Зазья в открытом письме потребовала от мятежников освободить отца и восстановить конституционный порядок в стране. Об этом сообщает Le Figaro.

«Я хочу подчеркнуть, что мой отец, мать и младший брат удерживаются в бетонном здании, где температура может превышать +40°C, при этом у них нет воды и электричества», — заявила Зазья Базум.

Она также поблагодарила международное сообщество за поддержку ее отца и призвала освободить ее семью, восстановить конституционный порядок в стране и вернуть Мохамеду Разуму мандат президента.

До этого бывший президент Нигерии Абдулсалами Абубакар, который возглавил миссию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) провел встречу с руководством мятежников в Нигере.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. Затем Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений и ввели комендантский час.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.