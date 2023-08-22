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Си Цзиньпин заявил о проведении внешней независимой политики Китая

Си Цзиньпин: КНР продолжит проводить независимую политику

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Feng Li/AP

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао в рамках сессии «Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС» зачитал заявление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором говорится о том, что Пекин стоит на правильной стороне истории и продолжит проводить независимую и мирную внешнюю политику. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении утверждается, что Китай всегда разделял судьбу развивающихся стран, защищал их интересы и способствовал их представительству с формирующимся рынком в глобальных вопросах.

«Китай твердо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, согласно которому мир является общим достоянием», — говорится в заявлении председателя КНР.

До этого стало известно, что во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо китайские власти могут обратиться с просьбой оказать содействие в решении экономических проблем. 

Накануне Си Цзиньпин призвал следовать курсу модернизации в китайском стиле. Он обратил внимание, что это требование указывает путь к построению социалистической державы и возрождения китайской нации.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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