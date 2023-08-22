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Путин заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке при определенных условиях

Путин: РФ готова вернуться к зерновой сделке, если партнеры выполнят все обязательства

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что российская сторона 18 июля отказалась от продления Черноморской зерновой инициативы, но готова вернуться к ней в дальнейшем.

«Но вернуться — только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», — рассказал Путин.

До этого стало известно, что Турция ведет переговоры с ООН о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море.

Анкара обсуждает с представителями ООН различные варианты восстановления зерновой сделки, которая действовала с 1 августа 2022 года по 17 июля 2023 года. Один из рассматриваемых вариантов - проведение в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной.

Турция считает, что альтернативные маршруты экспорта украинского зерна менее безопасны и эффективны. Кроме того, их использование может привести к эскалации напряженности в регионе.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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