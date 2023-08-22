Путин выразил уверенность в достижении консенсуса в ситуации с инфляцией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас идет много споров о реагировании на инфляционные риски, но российские власти всегда находили консенсус, найдут его и сейчас. Об этом глава государства сказал во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает Кремль.

«Здесь споров много, но консенсусы мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас», — сказал Путин.

На совещании президент отметил рост инфляционных рисков в стране и поручил правительству и Центральному банку держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику.

В начале августа Минэкономразвития в отчете «О текущей ценовой ситуации» сообщило, что в 2023 году инфляция составит 5,3%.

31 июля Центробанк РФ сделал прогноз, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции будет и дальше увеличиваться. Экономисты ЦБ РФ предсказали, что в 2023 году инфляция составит 4,5-6,5%, а затем вернется к 4%.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.