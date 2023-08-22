Путин заявил о хороших темпах в строительной отрасли

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что России удалось набрать хорошие темпы в строительной отрасли, по итогам текущего года 3,7 млн семей смогут улучшить свои жилищные условия, а объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в сфере строительства в России был набран очень хороший темп. Благодаря этому по итогам текущего года 3,7 млн российских семей улучшат свои жилищные условия.

«А объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд», — подчеркнул президент.

По его словам, в 2021 году удалось ввести 92,6 миллиона квадратных метров жилья, в 2022 году 102,7 миллиона квадратных метров.

До этого Путин заявил, что около 400 тысяч российских семей с начала текущего года улучшили жилищные условия по льготной ипотеке.

Он также указал, что с начала этого года увеличивается объем строительства жилья.

«Введено 24 млн кв. метров, это плюс 8% к тому, что было. Это, конечно, очень здорово», — заявил российский лидер.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.