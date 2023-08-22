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Путин обратил внимание на важность обеспечения кадрового суверенитета России

Путин заявил о необходимости обеспечения кадрового суверенитета России

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения кадрового суверенитета страны. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает пресс-служба Кремля.

Говоря о состоянии дел в экономике и укреплении технологического суверенитета России, глава государства обратил внимание на необходимость подготовки кадров в стране.

«Важная тема здесь — это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям», — сказал Путин.

Президент отметил, что ключевым механизмом такой работы стал федеральный проект «Профессионалитет», который охватил около тысячи опорных предприятий в 24 отраслях реального сектора и сотни колледжей по всей стране. С помощью проекта, указал глава государства, не менее миллиона человек получат современные и востребованные рабочие профессии. Владимир Путин подчеркнул, что важно и дальше сохранить связь образовательной системы, отраслей производства и работодателей.

До этого Путин предлагал ежегодно составлять пятилетний прогноз потребностей в кадрах.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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