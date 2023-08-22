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Путин заявил о необходимости реализовывать долгосрочные планы

Путин заявил о необходимости реализовывать долгосрочные планы до 2030 года

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совете по национальным проектам заявил о необходимости продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

В предыдущий раз такое мероприятие состоялось в декабре. Как отмечал сам Путин, дважды в год участники совета собираются, чтобы оценить прогресс в достижении национальных целей развития.

13 июля сообщалось, что Путин потребовал до 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам и сделать его приоритетным в бюджете. Об этом глава государства сообщил на форуме будущих технологий. Он обратил внимание, что принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. По его словам, именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем.

Ранее россияне назвали значимые для них символы страны.

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