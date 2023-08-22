Кабмин Израиля принял ряд решений о нанесении ударов по террористам

На заседании комитета министров в офисе главы правительства Израиля, которое состоялось во вторник, был принят ряд решений о нанесении ударов по террористам и их кураторам в свете продолжающейся волны нападений палестинцев на граждан Израиля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию премьера.

«Кабинет принял ряд решений о нанесении ударов по террористам и их кураторам и уполномочил премьер-министра и министра обороны действовать в этом направлении», — говорится в сообщении.

21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за организацией серии терактов в Израиле стоит Иран.

5 августа полиция Израиля сообщила о стрельбе в Тель-Авиве.

Теракт произошел в популярном торговом центре Нахалат Биньямин в столице Израиля. Мужчина открыл огонь после того, как к нему подошли несколько полицейских инспекторов. Нападавший нанес тяжелые ранения одному из них. Пострадавшему около 40 лет, его доставили в медицинский центр Сураски в Тель-Авиве.

До этого ЦАХАЛ сообщал о задержании подозреваемого в теракте в Текоа на Западном берегу Иордана.

Ранее Jpost сообщило, что большинством новобранцев-иммигрантов армии Израиля являются выходцы из РФ.