Анонсировано открытие новых КПП на границе Украины с Евросоюзом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в будущем на границе со странами Европейского союза (ЕС) появится девять новых автомобильных пунктов пропуска. Об этом политик рассказал в ходе заседания правительства, передает ТАСС.

Глава кабинета министров уточнил, что одним из основных направлений работы остается развитие пограничной инфраструктуры. По его словам, в настоящее время на границе с ЕС функционирует 21 контрольно-пропускной пункт (КПП) для автомобилей, 13 из которых в скором времени должны быть модернизированы.

«В планах создание еще девяти пунктов пропуска», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что большая часть работ будет выполнена на польской границе. Киев уже договорился с Варшавой о предоставлении льготного кредита на сумму €160 млн с целью ремонта дорог и обновления оборудования в пунктах пропуска, подчеркнул премьер.

Также глава правительства сообщил о намерении развивать совместный таможенный и пограничный контроль с Евросоюзом. В частности, на польско-украинской границе будет реализовать пилотный проект по созданию КПП с сотрудниками из обоих государств.

«Украина сделала соответствующее предложение и румынской стороне», — добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось о возобновлении работы трех контрольно-пропускных пунктов на границе Молдавии и Украины.