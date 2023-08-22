США вводят визовые ограничения для китайских чиновников

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон вводит визовые ограничения для китайских чиновниках в целях борьбы с «насильственной ассимиляцией» тибетских детей в государственных школах-интернатах. Об этом сообщает Reuters.

«Мы призываем власти КНР положить конец принуждению тибетских детей в государственных школах-интернатах и прекратить репрессивную политику ассимиляции», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

До этого руководитель Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекин протестует против спекуляций на тему нарушения прав человека в Тибетском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах КНР.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин считает вмешательством во внутренние дела страны ограничительные меры Вашингтона, введенные против ряда китайских чиновников из-за якобы нарушений прав человека в Тибете.

Как указала представитель МИД Китая, Вашингтон не имеет никаких прав для введения ограничительных мер в отношении Пекина из-за Тибета. Она также подчеркнула, что такие шаги США приведут к ответу со стороны КНР.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.