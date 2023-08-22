Посол ЭКОВАС оценил встречу с мятежниками в Нигере

Бывший президент Нигерии Абдулсалами Абубакар, который возглавил миссию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) провел встречу с руководством мятежников в Нигере. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что его визит был «очень плодотворным» и что у него есть надежда, что кризис в Нигере может быть разрешен дипломатическим путем.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. Затем Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений и ввели комендантский час.

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что ЕС выступает против идеи военных властей Нигера о трехлетнем переходном периоде, поскольку ориентируется на позицию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по урегулированию ситуации в этом африканском государстве.

Французская армия отрицает, что отправляла запрос на использование воздушного пространства Алжира для операции в Нигере.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.