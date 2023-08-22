На Украине призвали готовиться к затяжному конфликту с «мучительными» потерями

Глава Минобороны Украины Алексей Резников обратился к соотечественникам с призывом готовиться к «затяжному и тяжелому» конфликту. Его цитирует украинское издание «Зеркало недели».

По словам министра, конфликт между Россией и Украиной может быть длительным.

«У нас будут еще мучительные потери… Сейчас и на будущее ключ к нашей победе в том, что будут чувствовать люди», — сказал Резников.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не расслабляться.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинцы чересчур расслабились, и им «нужно меньше кайфовать».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.