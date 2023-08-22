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Эксперт назвал условие переговоров России и США о мире на Украине

Политолог Дудаков: республиканцы США могут предложить РФ переговоры по Украине

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Unsplash

Политолог Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в случае победы республиканцев на президентских выборах США в 2024 году Соединенные Штаты могут предложить России перемирие в рамках украинского конфликта.

По его словам, в настоящее время США наращивают поддержку Украины, так как это крайне важно для президентской кампании 2024 года. Но, по мнению эксперта, возможны разные варианты развития событий.

«К примеру, могут переобуться в воздухе и предложить России перемирие под выборы. Также такое предложение возможно в случае, если выборы пройдут плохо для демократов и в Белом доме окажутся республиканцы», — сказал Дудаков.

Политолог уверен, что сейчас в США надеются на победу на поле боя, а то время как республиканцы призывают к перемирию с Россией, потому мир в случае их победы более вероятен.

Дудаков отметил, что республиканцы более агрессивно настроены против Китая, чем к России, поэтому возможна заморозка конфликта, и нормализация отношений.

22 августа член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что Соединенные Штаты должны остановить конфликт на Украине, а не направлять Киеву деньги и военных.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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