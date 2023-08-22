Посол Украины рассказал о высочайшем уровне независимости Киева от России

Посол Украины в Молдавии Марко Шевченко заявил, что его страна находится на «высочайшем» уровне независимости от Российской Федерации и обладает самым высоким уровнем военной мощи. Его слова передает молдавское агентство IPN.

«Сейчас мы находимся на высочайшем уровне своей независимости и на самом высоком уровне военной мощи. Конечно, до войны в некоторых областях наша независимость была больше, например, в экономической. <…> Но сегодня мы абсолютно независимы от Российской Федерации», — заявил дипломат.

Шевченко подчеркнул, что на данный момент Украина «менее независима» в финансовом отношении, так как большая часть бюджета страны покрывается с помощью Запада.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала Россию источником нестабильности для своей страны. В то же время она подчеркнула, что Румыния является «важным защитником».

Ранее посол Украины назвал ограничение ударов Taurus равносильным запрету бить пенальти