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Глава МИД ФРГ увидела в Китае вызов сложившемуся миропорядку

Глава МИД ФРГ Бербок: Китай становится конкурентом и противником

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Hendrik Schmidt/Global Look Press

Руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Китай представляет вызов «основам того, как мы вместе живем в этом мире», а также сложившемуся международному порядку, и Германия будет работать с такими странами, как Австралия, для деэскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Китай изменился, поэтому и политика в отношении Пекина должна измениться.

«Для нас Китай — не только партнер, но все больше и больше становится конкурентом и противником. Партнер по борьбе с глобальными вызовами, такими как климатический кризис, а также в торговле и инвестициях; но при этом и конкурент, как для Австралии и многих других стран региона», — заявила министр.

Она подчеркнула, что Китай все больше становится противником, когда дело доходит до основ того, как Германия живет в этом мире, а также принципов международного порядка и уважения прав человека.

До этого министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер высказала мнение, что китайские студенты в Германии могут заниматься шпионажем в немецких университетах и научно-исследовательских институтах.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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