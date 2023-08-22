Президент Бразилии ожидает важных решений по вопросу расширения БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поддерживает расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, что на этой встрече (на саммите БРИКС в Йоханнесбурге) будут приняты какие-то важные решения по вопросу о присоединении новых стран. Я поддерживаю вхождение новых стран», — заявил бразильский президент.

По его мнению, это позволит укрепить как само объединение, так и созданный «пятеркой» Новый банк развития БРИКС.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что БРИКС объединяет ведущие экономики незападного мира, чей валовый внутренний продукт (ВВП) превышает ВВП стран G7.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате видеоконференции.

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по итогам XV саммита объединения, который пройдет под председательством ЮАР, зафиксируют достигнутые договоренности в Йоханнесбургской декларации, передает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».