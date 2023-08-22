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В Финляндии назвали дату, когда примут решение об участии страны в мирных задачах НАТО

Глава МО Финляндии Хяккянен: участие в мирных задачах НАТО решится осенью

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Sergei Grits/AP

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на встрече с главами финских дипломатических миссий в Хельсинки заявил, что страна готовится осенью принять решение об участии в мирных задачах Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

По словам главы министерства, уровень участия Финляндии будет определен отдельно на национальном уровне.

«Я руковожу подготовкой вопроса, и в конечном итоге решения будут переданы на общем заседании правительства через TP-UTVA (совместное заседание президента и членов кабмина) осенью», — сказал министр.

Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля.

16 августа экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что Финляндия вряд ли долго будет находиться в составе НАТО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Финляндии могут разместить опасное для России оружие НАТО.

Ранее политический обозреватель Сеппо Варьюс заявил, что Финляндия рискует столкнуться с проблемами в будущем из-за вступления в НАТО.

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