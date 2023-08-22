Евросоюз выступил против идеи переходного периода в Нигере

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕС выступает против идеи военных властей Нигера о трехлетнем переходном периоде, поскольку ориентируется на позицию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по урегулированию ситуации в этом африканском государстве, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем поддерживать все инициативы ЭКОВАС, уже видели, что эта организация отвергла предложение по выборам через три года. Мы поддерживаем все усилия ЭКОВАС, в том числе посреднические, для восстановления конституционного порядка в Нигере», — сказал Стано в ответ на вопрос об инициативе действующих властей Нигера.

Как заявлял лидер военных Абдурахман Чиани, которые сместили президента Нигера Мохамеда Базума, мятежники не будут узурпировать власть. По его словам, переходный период в стране займет не более трех лет.

Ранее сообщалось, что на военных аэродромах стран ЭКОВАС идет подготовка к возможной интервенции в Нигер.

До этого в ЭКОВАС заявили, что заявления военных мятежников Нигера из Национального совета спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани закрывают дверь для переговоров, направленных на поиск урегулирования кризиса.

10 августа стало известно, что ЭКОВАС поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере. Также президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что члены сообщества договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.