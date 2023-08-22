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В конгрессе заявили, что США должны остановить конфликт и не спонсировать Украину

Конгрессмен Тейлор-Грин: США должны остановить конфликт, а не спонсировать Киев

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John Bazemore/AP

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) на своей странице в X (ранее Twitter) написала, что Соединенные Штаты должны остановить конфликт на Украине, а не направлять Киеву деньги и военных.

«Единственную роль, которую Америка должна сыграть, — это остановить конфликт на Украине и стать посредником для заключения мирного соглашения. Никаких денег и никаких американских войск», — написала она.

До этого Тейлор-Грин заявляла, что американские власти отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь гражданам своей страны.

11 августа она осудила запрос президента США Джо Байдена об очередной помощи Украине. Также Тейлор-Грин заявляла, что американское правительство во главе с лидером страны обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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