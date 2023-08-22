В Совфеде назвали преимущества БРИКС перед G7

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что БРИКС объединяет ведущие экономики незападного мира, чей валовый внутренний продукт (ВВП) превышает ВВП стран G7. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Эта организация объединяет ведущие экономики незападного мира с объемом ВВП уже превышающим совокупный ВВП собственно членов «семерки». С расширением БРИКС этот разрыв станет еще более ощутимым. <...>. Фактически БРИКС выводит за пределы прямого и определяющего влияния США и Запада все новые государства, исповедующие новую логику - логику многополярного мира», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что желание ряда стран с весомыми экономиками присоединиться к БРИКС говорит о том, что наблюдается тенденция «затухания гегемонии Запада». Потенциальные участники организации отказываются от санкций против РФ и выступают за конструктивные отношения с Китаем, подчеркнул парламентарий.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате видеоконференции.

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по итогам XV саммита объединения, который пройдет под председательством ЮАР, зафиксируют достигнутые договоренности в Йоханнесбургской декларации, передает пресс-служба Кремля.

Ранее в Совфеде оценили возможность расширения БРИКС.