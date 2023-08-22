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В Иране пригрозили «отрубить любую руку, которая поднимется на Тегеран»

Президент Ирана пригрозил «отрубить любую руку, которая поднимется на Тегеран»

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что вооруженные силы страны «отрубят любую руку, которая поднимется на Иран в агрессии». Это заявление приводит издание FarsNews.

Оно было сделано Раиси на встрече с руководством Министерства обороны и представителями ВПК по случаю Дня оборонной промышленности. Он подчеркнул, что оборонная промышленность страны поддерживает Вооруженные силы в обеспечении и укреплении безопасности Ирана. При этом аятолла подчеркнул, что оборонная и атомная промышленность Ирана добились значительных успехов, несмотря на жесткие санкции.

«Сегодня мы можем уверенно представить Иран миру как передовую и технологичную страну, что обусловлено усилиями и умелыми руками наших молодых ученых, и это было достигнуто под руководством Верховного лидера Исламской революции», — заявил Раиси.

До этого США попросили Иран прекратить поставки беспилотников России.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана.

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