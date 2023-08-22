В Германии и Эстонии оценили атаки украинских дронов на Россию

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава дипломатического ведомства Эстонии Маргус Цахна провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой поддержали атаки украинских беспилотников на территорию России. Их заявление передает РИА Новости.

Во время мероприятия у политиков поинтересовались, как они относятся к ударам украинских дронов по объектам в Москве и области. Министров попросили оценить, не приведет ли подобная деятельность Киева к дальнейшей эскалации кризиса.

При этом Бербок посчитала, что Украина действует в соответствии с нормами международного права. Более того, глава МИД заявила о планах Берлина и впредь оказывать Киеву военную помощь.

«У Украины есть закрепленное в Уставе ООН право на защиту своей страны и людей», — добавила немецкий политик.

Цахна, в свою очередь, возложил ответственность за происходящее на Москву. По его словам, международное сообщество должно «понимать и поддерживать Украину». Также министр признался, что не представляет, в чем может выражаться эскалация конфликта.

В июле Бербок заявляла об отсутствии условий для начала переговоров с Россией по урегулированию на Украине.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил странам Европы, решившим поставить истребители F-16 на Украину.