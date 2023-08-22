Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии и Эстонии оценили атаки украинских дронов на Россию

Главы МИД Германии и Эстонии поддержали удары украинских беспилотников по России

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава дипломатического ведомства Эстонии Маргус Цахна провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой поддержали атаки украинских беспилотников на территорию России. Их заявление передает РИА Новости.

Во время мероприятия у политиков поинтересовались, как они относятся к ударам украинских дронов по объектам в Москве и области. Министров попросили оценить, не приведет ли подобная деятельность Киева к дальнейшей эскалации кризиса.

При этом Бербок посчитала, что Украина действует в соответствии с нормами международного права. Более того, глава МИД заявила о планах Берлина и впредь оказывать Киеву военную помощь.

«У Украины есть закрепленное в Уставе ООН право на защиту своей страны и людей», — добавила немецкий политик.

Цахна, в свою очередь, возложил ответственность за происходящее на Москву. По его словам, международное сообщество должно «понимать и поддерживать Украину». Также министр признался, что не представляет, в чем может выражаться эскалация конфликта.

В июле Бербок заявляла об отсутствии условий для начала переговоров с Россией по урегулированию на Украине.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил странам Европы, решившим поставить истребители F-16 на Украину.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях