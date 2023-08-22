В ЕС заявили о беспокойстве из-за укрепления правых сил

Укрепление праворадикальных сил в Европе может повлиять на будущее Европейского союза (ЕС) и поддержку Украины. Об этом в эфире Литовского национального телевидения и радио (LRT) заявил еврокомиссар от Литвы по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

«Больше всего меня беспокоит то, что в Европе набирают силу праворадикальные [партии]. <…> И в данном случае это очень тревожно, потому что это может повлиять не только на поддержку Украины, но также для будущего Евросоюза в целом», — сказал Синкявичюс.

По мнению политика, важно, чтобы ведущие политические партии не перенимали более радикальную правую повестку дня.

Раннее стало известно, что крайне правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) собирается построить свою предвыборную кампанию на будущих европейских выборах на идее о контролируемом роспуске Евросоюза, пишет Euractiv. Как заявил порталу лидер политической силы Тино Хрупалла, объединение должно быть только экономической зоной.

Издание Daily Express писало, что из Европейского союза из-за политики объединения могут выйти Италия, Греция, Польша и Франция.

Ранее французский политик Филиппо заявил, что Евросоюз готов на самоубийство ради США.