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В ЕС назвали тему совещания министров обороны в Толедо

Спикер ЕК Стано: 31 августа в Толедо министры ЕС обсудят военную помощь Украине

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что министры обороны и иностранных дел Евросоюза обсудят военную помощь Украине на встрече в Толедо 31 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Стано, до этого момента эти вопросы не будут обсуждаться на высоком уровне.

Согласно информации Кильского института мировой экономики, Германия является лидером среди стран Европы в поставках Украине вооружения. С февраля прошлого года германское правительство поставило украинской армии оружия на сумму около €7,5 млрд. После ФРГ идут Польша, Нидерланды, Дания и Швеция. По данным газеты, их военные расходы на поддержку Вооруженных сил Украины составили больше €1 млрд.

До этого сообщалось, что на встрече в Толедо 31 августа Евросоюз обсудит санкции и возможную интервенцию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер.

Сообщается, что на встрече Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель представит свои предложения по реагированию на мятеж, а участники обсудят способы поддержки ЭКОВАС ввиду возможной интервенции.

Ранее ЕС выделил Украине новый транш помощи на сумму €1,5 млрд.

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