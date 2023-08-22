Зеленский подвел итоги встречи с премьером Хорватии Пленковичем

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем. Об итогах встречи глава государства написал в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что стороны обсудили новый пакет оборонной помощи для Киева и сотрудничество по вопросу экспорта зерна. Украинский лидер подчеркнул, что продукцию могут начать вывозить через дунайские и адриатические порты Хорватии.

Кроме того, Загреб готов оказать киевским властям гуманитарную помощь. В первую очередь речь идет о содействии разминированию территорий, сообщил Зеленский.

«Благодарю Хорватию за поддержку Украины и лидерство в соответствующих усилиях международного сообщества», — отметил глава государства.

22 августа стало известно, что Европейский союз (ЕС) намерен выделить Киеву новый транш помощи на сумму €1,5 млрд. Ожидается, что деньги будут потрачены на реконструкцию городов и восстановление функционирования государства.

На прошлой неделе правительство Швеции также анонсировало очередной пакет помощи Украине размером $314 млн. Стокгольм планирует снабдить Киев дополнительными боеприпасами и запасными частями для военной техники.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано рассказал, сколько денег страны региона потратили на поддержку Украины с начала спецоперации.