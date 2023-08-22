Минск усомнился в готовности Польши к демонтажу забора на границе

Польша вряд ли в ближайшее время решится на демонтаж заграждения на границе, которое делит лес Беловежской пущи на две части, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык, передает РИА Новости.

По словам министра, в это верится с трудом. Однако Минск надеется, что это все же произойдет — на это направлена работа властей республики с мировой общественностью, которая, указал Худык, поддерживает позицию Белоруссии в этом вопросе. Среди поляков тоже немало тех, кто считает «не совсем разумным решением строительство такого забора», отметил министр.

Он подчеркнул, что строительство бетонного забора, разрезавшего Беловежскую пущу, нарушило единую экосистему региона.

«Мы надеемся на разум, что будет принято решение о комфортных условиях для перемещения [животных], для биоразнообразия животного и растительного мира», — сказал Худык.

В 2022 году польские власти начали строительство забора на территории Беловежской пущи. 15 октября 2023-го в Польше состоятся парламентские выборы и референдум, на котором граждан попросят ответить на четыре вопроса, в числе которых и вопрос о сносе заграждения на границе с Белоруссией.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.