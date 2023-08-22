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Экс-разведчик Франции назвал реальную причину конфликта на Украине

Экс-разведчик Плас: кризис на Украине начался из-за конца эпохи доллара

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Emily Elconin/Reuters

Истинной причиной конфликта на Украине является скорый конец «эпохи доллара США». Об этом заявил бывший капитан военной разведки Франции Пьер Плас, передает РИА Новости.

По словам специалиста, саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в Йоханнесбурге приблизит отказ от использования американской валюты на международной арене. Однако в Вашингтоне такую ситуацию рассматривают как «красную линию», что вынудило власти страны вступить в экономическую борьбу.

Как отметил Плас, настоящее противостояние происходит в сфере торговли. При этом одной из основных тем саммита БРИКС станет создание новой валюты. Речь идет о формировании денежной системы, обеспеченной золотом и не привязанной к доллару.

В связи с этим эксперт подчеркнул, что США движутся «от кризиса к кризису». Государственный долг Вашингтона уже сейчас превышает $32 трлн, уточнил он.

«На мой взгляд, это и есть те самые «красные линии» и настоящие причины этого конфликта», — сказал Плас.

Кроме того, он выразил уверенность в наличии у стран БРИКС всего необходимого для отказа от международной системы SWIFT. В частности, альтернативные финансовые инструменты есть у России, Китая и Индии.

Ранее стало известно, в какой валюте банк БРИКС будет выдавать кредиты заемщикам.

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