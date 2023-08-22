Фон дер Ляйен высказалась о встрече с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прошедшей продуктивной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующую публикацию она разместила в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы обсудили прогресс Украины на пути к ЕС, а также неизменную поддержку Евросоюза Украине... Мы продолжим совместную работу по выводу украинского зерна на мировые рынки и оказанию экономической помощи [Киеву]», — заявила фон дер Ляйен.

До этого сообщалось, что Москва и Киев могут провести технические переговоры по зерновой сделке в Стамбуле.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

Ранее Зеленский попросил Грецию защитить зерновой коридор Украины в Черном море.