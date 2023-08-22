Алжир не предоставил Франции свое воздушное пространство для операции в Нигере

Алжир отклонил просьбу Франции пролететь над его воздушным пространством для военной операции в Нигере. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Алжир отказал Франции в просьбе пролететь над его воздушным пространством для проведения военной операции в Нигере», — уточнили в сообщении.

Власти Алжира подчеркнули, что выступают против любых иностранных военных действий в соседнем Нигере, а поддерживают дипломатические способы восстановления конституционного порядка.

21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым военное вторжение в Нигер. Он подчеркнул, что решение о военной интервенции приведет к дестабилизации во многих странах Африки.

26 июля нигерского президента Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. Затем Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений и ввели комендантский час.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.