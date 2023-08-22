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Алжир не предоставил Франции свое воздушное пространство для операции в Нигере

Reuters: Алжир отказал Франции в пролете военных самолетов для операции в Нигере

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Zohra Bensemra/Reuters

Алжир отклонил просьбу Франции пролететь над его воздушным пространством для военной операции в Нигере. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Алжир отказал Франции в просьбе пролететь над его воздушным пространством для проведения военной операции в Нигере», — уточнили в сообщении.

Власти Алжира подчеркнули, что выступают против любых иностранных военных действий в соседнем Нигере, а поддерживают дипломатические способы восстановления конституционного порядка.

21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым военное вторжение в Нигер. Он подчеркнул, что решение о военной интервенции приведет к дестабилизации во многих странах Африки.

26 июля нигерского президента Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. Затем Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений и ввели комендантский час.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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