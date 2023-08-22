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Вучич потребовал убрать «острые формулировки» из декларации «Афинского саммита»

Вучич настоял на исключении пунктов о санкциях из декларации «Афинского саммита»

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что перед подписанием декларации «Афинского саммита» потребовал исключить из документа «два важных пункта» антироссийской направленности. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил сербский лидер в ходе брифинга, его зарубежные коллеги «требовали как можно более острых формулировок». При этом он подчеркнул, что одна малая страна не может противостоять множеству больших государств.

«Но мы смогли попросить и добиться того, чтобы вещи <...> которые противоречат нашей политике, чтобы они не оказались в тексте декларации», — сказал Вучич.

Глава государства поблагодарил остальных участников ужина за понимание позиции Белграда. Также он добавил, что в международных документах нельзя называть кого бы то ни было «военным преступником».

21 августа греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис устроил неформальный ужин для глав государств Европейского союза (ЕС) и Западных Балкан.

По итогам встречи участники приняли декларацию «Афинского саммита», половина положений которой были посвящены Киеву и санкциям в отношении Москвы. По данным источника агентства, Вучич настоял на удалении из документа пунктов о введении очередных рестрикций против РФ.

Ранее президент Сербии выразил недовольство в связи с присутствием на неформальном саммите в Афинах премьер-министра Косово Альбина Курти.

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