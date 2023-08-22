Вучич потребовал убрать «острые формулировки» из декларации «Афинского саммита»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что перед подписанием декларации «Афинского саммита» потребовал исключить из документа «два важных пункта» антироссийской направленности. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил сербский лидер в ходе брифинга, его зарубежные коллеги «требовали как можно более острых формулировок». При этом он подчеркнул, что одна малая страна не может противостоять множеству больших государств.

«Но мы смогли попросить и добиться того, чтобы вещи <...> которые противоречат нашей политике, чтобы они не оказались в тексте декларации», — сказал Вучич.

Глава государства поблагодарил остальных участников ужина за понимание позиции Белграда. Также он добавил, что в международных документах нельзя называть кого бы то ни было «военным преступником».

21 августа греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис устроил неформальный ужин для глав государств Европейского союза (ЕС) и Западных Балкан.

По итогам встречи участники приняли декларацию «Афинского саммита», половина положений которой были посвящены Киеву и санкциям в отношении Москвы. По данным источника агентства, Вучич настоял на удалении из документа пунктов о введении очередных рестрикций против РФ.

Ранее президент Сербии выразил недовольство в связи с присутствием на неформальном саммите в Афинах премьер-министра Косово Альбина Курти.