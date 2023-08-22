Северная Корея планирует запуск военного спутника

Правительство Японии заявило, что получило уведомление о том, что КНДР собирается запустить военный спутник в период с 24 по 31 августа. Об этом пишет Kyodo News.

По информации издания, план представляет повторную попытку запуска военного разведывательного спутника, которая закончилась неудачей в конце мая.

Береговая охрана Японии была уведомлена о трех опасных зонах, связанных с запуском. Две из них находятся к западу от Корейского полуострова, еще одна – на востоке от филиппинского острова Лусон, отмечается в материале.

31 мая запуск северокорейского спутника-разведчика завершился неудачей. Событие было названо властями КНДР «самым серьезным недостатком». Об этом сказано в докладе по итогам расширенного пленума Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), проходившего с участием лидера страны Ким Чен Ына.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал готовиться к «непредвиденным ситуациям» в связи с планами КНДР по запуску искусственного спутника Земли.

Ранее в КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны».