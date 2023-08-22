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Боррель уличил страны Запада в «колебаниях» при оказании помощи Украине

Глава евродипломатии Боррель заявил о нерешительности Запада в поддержке Украины

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Jean-Francois Badias/AP

Многие страны Запада проявляют нерешительность, когда речь заходит о поддержке Украины. Такое заявление сделал верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Euractiv.

Дипломат отметил, что неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления напрямую связаны с «колебаниями» международного сообщества. По его словам, западные государства не придерживаются единой политики в вопросе помощи Киеву и демонстрируют совершенно разные подходы к решению проблемы.

«Почему США не дают Украине дальнобойное вооружение? В то же время Великобритания делает это», — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что страны Запада по-разному оценивают риски от поставок оружия в зону боевых действий и поэтому действуют отличным друг от друга способом. При этом решительность международного сообщества при поддержке ВСУ могла бы заметно изменить ход конфликта, резюмировал глава евродипломатии.

17 августа правительство Швеции анонсировало выделение нового пакета помощи Украине размером $314 млн. Согласно заявлению властей, Стокгольм планирует снабдить Киев дополнительной военной техникой и боеприпасами.

Кроме того, в настоящее время в США решается вопрос о выделении $24 млрд на поддержку Украины. На этом фоне конгрессмены-республиканцы, выступающие против продолжения финансирования, призвали назначить специального инспектора для контроля за предоставляемыми Киеву средствами.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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