В Совфеде оценили возможность расширения БРИКС

Расширение межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) является естественным сценарием дальнейших событий, в котором заинтересована Россия, сказал в интервью «Парламентской газете» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, появление большого количества стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, говорит о том, что объединение «состоялось как весьма эффективное и влиятельное». Он добавил, что видит «самые благоприятные» перспективы для союза в плане укрепления его позиций. Расширение БРИКС при этом позволит развить и укрепить его авторитет и возможности, считает сенатор.

«Но это не должно быть самоцелью — расширение ради расширения будет нести в себе риски ослабления БРИКС. <...> я бы здесь выступал за то, чтобы исключить какую-либо спешку. В том числе потому, что каждый новый участник должен восприниматься с равным энтузиазмом всеми без исключения странами БРИКС — делать шаги вперед в этом направлении надо всем вместе. Поэтому процесс, думаю, будет пошаговым», — отметил Косачев.

22-24 августа в Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС, на нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате видеоконференции.

Накануне пресс-служба Министерства иностранных дел Китая сообщила о том, что БРИКС продолжит защищать реформу системы международного управления и многосторонность, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее политолог призвал скрепить членов БРИКС для противостояния Западу.