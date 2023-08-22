В Великобритании рассказали о главной проблеме с F-16 для ВСУ

Военный эксперт из Великобритании Шон Белл назвал истребители F-16, которые поставят Киеву, устаревшими и ненадежными. Такие заявление он сделал в интервью Times Radio.

«Я сам летал на датском F-16 в 90-х годах. Это хорошие самолеты, но они уже устарели. Датчане планировали вывести их из эксплуатации в середине следующего года. Как и любая старая машина, эти истребители будут менее надежными», — заявил эксперт.

Белл также уточнил, что пилоты стран Запада не смогут управлять истребителями на территории Украины, так как это приведет к эскалации конфликта. Он отметил, что в случае успешного обучения украинских пилотов они смогут составить конкуренцию российским ВВС.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, он договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке Украине 42 истребителей F-16. При этом он уточнил, что это станет возможным «после тренировки пилотов и инженеров». Дания также подтвердила готовность направить Украине истребители F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел королевства.

Ранее в США усомнились в скором появлении F-16 на Украине.