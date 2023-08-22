Политолог объяснил, чем обернется вступление в НАТО для Швейцарии

Вступление Швейцарии в НАТО приведет к тому, что ей придется отказаться от собственной системы безопасности, построенной на долгом нейтралитете. Об этом телеканалу «360» сказал политолог Алексей Ярошенко.

По его словам, Швейцария на протяжении более 200 лет пыталась не вступать в военные конфликты и выступала посредником в экономических и дипломатических вопросах. Он уточнил, что этот нейтралитет помог ей сформировать собственную систему безопасности.

Помимо потери данной системы, вступление в Североатлантический альянс негативно отразится на внутренней военной инфраструктуре страны, а также избавит ее от привилегии нейтрального статуса.

«Пока вся Европа была в пучине мировых войн, а потом весь мир в состоянии холодной войны, они спокойно принимали в свои банки деньги от диктаторов со всех частей мира <…> Банковская система сильно развита, вот это «лавирование» позволяет сохранить со всеми отношения», — сказал эксперт.

По его мнению, Швейцарии невыгодно вступление в НАТО, потому что в этом случае ей придется понести определенные риски.

17 августа стало известно, что Швейцария хочет увеличить военный бюджет до 1% ВВП к 2030 году и укрепить сотрудничество с НАТО и ЕС из-за конфликта на Украине.

До этого страна присоединилась к 11-му санкционному пакету Европейского союза против России, передавала «Москва 24»

Ранее в МИД РФ отреагировали на санкции Швейцарии против России.