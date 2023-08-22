Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что провокации со стороны Киева в сторону полуострова давно не действуют на местных жителей, эта пропаганда направлена на внутреннего потребителя с Украины. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«На наших людей это давно не действует, и не жители Крыма — цель этих вбросов. Проблема Украины — потеря авторитета власти. <…> Это их пропаганда — и там она работает», — заявил Константинов.

Он сравнил ситуацию на Украине с Германией времен Второй Мировой накануне капитуляции, когда немцы «верили в победу Гитлера, в какие-то дивизии, в новое оружие, которое вот-вот вступит в бой».

По данным The Economist, отсутствие ощутимого прогресса украинского контрнаступления привело к тому, что настроение в обществе на Украине сумрачное, а критика действий президента Владимира Зеленского растет.

В публикации уточняется, что Зеленский в один момент обещал дойти маршем до Крыма, но сейчас политическое руководство в Киеве обрисовывает более реалистичные перспективы контрнаступления, испытывая особенное разочарование из-за того, что западное вооружение не поступило в обещанных объемах.

Ранее в Госсовете Крыма рассказали о загруженности в курортный сезон.