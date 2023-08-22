В правительстве Дании произойдет рокировка

Министр обороны Дании Якоб Эллемманн-Эйсен и министр экономики Троэльс Лунд Поульсен поменяются постами. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Дании.

Уточняется, что лидер Либеральной партии Дании Эллемманн-Эйсен при этом сохранит пост премьер-министра страны.

Местное издание DR уточняет, что 1августа Эллемманн-Эйсен приступил к исполнению своих обязанностей после полугодового отпуска по болезни.

Сообщается, что в конце июня парламент страны одобрил выделение 143 млрд датских крон (около 2 трлн рублей) министерству обороны на 10 лет. И теперь решения о расходовании этих средств будет принимать Троэльс Лунд Поульсен.

До этого Politico писало, что еврокомиссар Бретон пытается сместить с должности главу ЕК фон дер Ляйен.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.