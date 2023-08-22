Швейцария проведет расследования из-за попытки продажи танков Украине

Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии проведет расследование в отношении оборонной компании RUAG после ее попытки продать 96 танков Leopard немецкой Rheinmetall. Если бы сделка состоялась, машины оказались бы на вооружении ВСУ. Об этом говорится на сайте министерства.

В тексте отмечается, что в 2016 году компания RUAG закупила у Италии 96 танков Leopard 1, где они и остались на хранение. В начале 2023 года Rheinmetall интересовалась у RUAG, может ли компания приобрести 96 танков Leopard 1 целиком или по частям для дальнейшей поставки на Украину.

«Расследование будет сосредоточено на торговле танками Leopard 1, в том числе на обстоятельствах, связанных с их покупкой в 2016 году и подписанием контракта с Rheinmetall», — говорится в заявлении.

По информации газеты Handelsblatt, немецкий концерн Rheinmetall закупил танки Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems для отправки на Украину.

По данным издания, всего было закуплено 50 машин, из них около 30 могут быть доставлены на Украину. Технику переоборудуют на предприятиях концерна в Дюссельдорфе.

Ранее парламент Швейцарии отказался разрешить реэкспорт оружия на Украину.