В Совбезе РФ заявили, что Япония боится припомнить США ядерную атаку 1945 года

Руководство Японии, заискивая перед американскими властями, боится публично вспоминать, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США. С таким заявлением секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступил на совещании по безопасности Дальнего Востока России в Магадане, передал ТАСС.

«Фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним, как спасители», — сказал Патрушев.

По его словам на ежегодных мероприятиях, посвященных очередной годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится вспоминать о том, что «бомбардировки мирных японских городов в 1945 году осуществили американцы». Патрушев напомнил, что при этом японцы открыто говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны России.

Секретарь Совбеза обратил внимание, что Япония взяла курс на милитаризацию, следуя идеям политики США. По его мнению, «англосаксы последние годы вновь втягивают» Токио в свои геополитические игры.

22 августа Патрушев высказался о последствиях милитаризма Японии.

Ранее Патрушев назвал США спонсорами терроризма.