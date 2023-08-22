Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совбезе РФ заявили, что Япония боится припомнить США ядерную атаку 1945 года

Патрушев: Япония боится публично упоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки

close
100%
AP

Руководство Японии, заискивая перед американскими властями, боится публично вспоминать, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США. С таким заявлением секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступил на совещании по безопасности Дальнего Востока России в Магадане, передал ТАСС.

«Фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним, как спасители», — сказал Патрушев.

По его словам на ежегодных мероприятиях, посвященных очередной годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится вспоминать о том, что «бомбардировки мирных японских городов в 1945 году осуществили американцы». Патрушев напомнил, что при этом японцы открыто говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны России.

Секретарь Совбеза обратил внимание, что Япония взяла курс на милитаризацию, следуя идеям политики США. По его мнению, «англосаксы последние годы вновь втягивают» Токио в свои геополитические игры.

22 августа Патрушев высказался о последствиях милитаризма Японии.

Ранее Патрушев назвал США спонсорами терроризма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях