В МИД РФ отреагировали на санкции Швейцарии против России

Присоединение Швейцарии к 11-му пакету антироссийских санкций подтвердило факт отхода данной страны от принципа нейтралитета, утверждают в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте российского дипломатического ведомства.

«Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объеме участвует в «санкционной войне» коллективного Запада против России...», — пояснили в российском дипведомстве.

По утверждению МИД РФ, Швейцария поддерживает власти Украины, продолжая «дрейфовать в сторону Североатлантического альянса».

«Искренне сожалеем, что власти Конфедерации избрали такой путь, лишив страну эффективного внешнеполитического преимущества...», — добавили в российским министерстве.

Швейцария 28 июня текущего года внесла 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за Европейским Союзом. Берн 16 августа объявил о полном присоединении к новому пакету санкций Евросоюза против РФ.

До этого в Финляндии потребовали ужесточить санкции против России.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.