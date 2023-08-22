Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Место возможной встречи Эрдогана и Путина пока не известно

В Анкаре не исключили РФ в качестве площадки для переговоров Эрдогана и Путина

close
100%
Sputnik/Reuters

Место предполагаемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы РФ Владимира Путина в сентябре зависит от графика политиков, вариант с Россией не исключен. Об этом рассказал РИА Новости источник в администрации турецкого президента.

Накануне Эрдоган заявлял, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным «лицом к лицу» в начале осени.

«Нет, пока никакой ясности по дате и месту», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о дате и месте переговоров.

Он уточнил, что все будет зависеть от графика Путина и Эрдогана и переговоров соответствующих ведомств Анкары и Москвы.

Также источник в администрации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган продолжит телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и Путиным для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях