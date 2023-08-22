Место возможной встречи Эрдогана и Путина пока не известно

Место предполагаемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы РФ Владимира Путина в сентябре зависит от графика политиков, вариант с Россией не исключен. Об этом рассказал РИА Новости источник в администрации турецкого президента.

Накануне Эрдоган заявлял, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным «лицом к лицу» в начале осени.

«Нет, пока никакой ясности по дате и месту», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о дате и месте переговоров.

Он уточнил, что все будет зависеть от графика Путина и Эрдогана и переговоров соответствующих ведомств Анкары и Москвы.

Также источник в администрации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган продолжит телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и Путиным для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».